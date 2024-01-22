На Украине решили национализировать имущество экс-главы «Мотор Сич» Богуслаева

Минюст Украины решил конфисковать имущество экс-главы «Мотор Сич» Богуслаева

Министерство юстиции Украины решило конфисковать имущество экс-главы «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева и подало в суд соответствующий иск. Об этом ведомство сообщило на своем сайте.

Высшему антикоррупционному суду предложили применить к Богуслаеву и его бизнес-партнеру Петру Кононенко меры, предусмотренные пунктом 1-1 части 1 статьи 4 закона Украины «О санкциях».

Минюст рассчитывает национализировать более 30 единиц недвижимости, а также корпоративные права более чем на 10 юрлиц. Среди них, по данным ведомства, 100 процентов доли в уставных капиталах Винницкого авиационного завода, компании «Вертолеты МСБ», страховой фирмы «Мотор-гарант».

Национализация также может коснуться акций эмитента акционерного общества «Мотор-банк», а также банковских счетов и имущественных прав, включая права на торговые марки, патенты и промышленные образцы.

Ранее Киевский апелляционный суд отклонил просьбу защиты Богуслаева о смягчении меры пресечения. Таким образом, он пробудет под стражей до 17 июля.