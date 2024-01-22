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16:45, 22 января 2024Мир

Новый план ЕС по финансированию Украины в обход вето Венгрии объяснили

Политолог Топорнин: новый план ЕС помощи Украине ускорит одобрение помощи

Фото: Reuters

Новый план Европейского союза (ЕС) по финансированию Украины в обход вето Венгрии ускорит процесс одобрения военной помощи, считает доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил суть этой идеи.

Есть инициатива создать внебюджетный фонд, который не будет регулироваться жесткими стандартами Европейского союза и требовать обязательного единогласного голосования по выделению средств. Как мы видим, это может натолкнуть на определенные проблемы, если хотя бы одна сторона будет выступать против. На примере Венгрии мы видим, что такие затруднения возникают практически каждый раз

Николай Топорнинполитолог

«Логика создания такого фонда очевидна. Другое дело, что нужно этот фонд наполнить, то есть найти требуемые деньги, чтобы государства передавали средства без дополнительных воздействий на добровольной основе. При этом там могут быть разные по своей природе деньги, в том числе заимствованные средства, так называемые кредитные ресурсы. Если субсидии ЕС Украина не должна отдавать, — по сути, это безвозмездные кредиты, то из фонда деньги могут иметь кредитное происхождение. Этот план серьезно обсуждается, и я расцениваю его шансы как высокие для реализации. Другое дело, что создание такой альтернативы может воздействовать на позицию той же Венгрии. Если она увидит, что есть вариант обойти обязательную процедуру согласования, то они могут сделать свою позицию более компромиссной», — сказал политолог.

По информации The Wall Street Journal (WSJ), Евросоюз нашел новый способ военной поддержки Украины на сумму более 20 миллиардов. Странам Евросоюза, которые оказывали военную помощь Украине, компенсируют расходы из этих средств в течение четырех лет.

Идея возникла на фоне разногласий по выделению пакета помощи в размере 50 миллиардов евро. Плюсом этого плана станет то, что больше не нужно будет согласовывать регулярные выплаты, на которые одно из государств — членов объединения может наложить вето, как, например, Венгрия.

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