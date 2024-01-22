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13:55, 22 января 2024Среда обитания

Полки магазинов российского города опустели

Жители Казани пожаловались на отсутствие продуктов
СюжетПерекрытие федеральных трасс

Фото: Патимат Амирбекова / «Лента.ру»

В некоторых продуктовых магазинах Казани из-за метели с прилавков пропали хлеб, молоко, овощи, яйца и мясо. Об этом сообщает портал 116.ru.

Казанцы начали выкладывать в социальные сети фотографии с пустыми прилавками. По словам местных жителей, из-за метели транспорт не мог доставить продукты в магазины. «Это так снегопад город замораживает, что мы даже без продуктов остаемся?» — прокомментировала одна из них.

Базовых продуктов нет в «Пятерочках», а также в небольших продуктовых у домов. Сообщается также о закрытии некоторых фруктовых и овощных лавок.

Городские власти позже подтвердили, что продукты пропали в первую очередь из небольших магазинов у дома. Причиной назвали перекрытие федеральных и республиканских трасс, по которым ездят грузовики с продуктами.

Замглавы исполкома Казани Ильдар Шакиров заявил, что трассы уже открыли, а запасы товаров в первую очередь пополнят в магазинах, где наблюдался дефицит.

Ранее сообщалось, что Татарстан накрыл сильнейший снегопад. Для всех видов транспорта была перекрыта трасса М-12 «Казань-Москва», на трассе М-7 «Волга» и других ввели ограничения для передвижения автобусов.

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      Мария Черкасова
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