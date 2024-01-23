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18:01, 23 января 2024Россия

Депутат Матвеев принес извинения после предложения Кадырова его «вытурнуть»

Депутат Матвеев извинился после поста Кадырова с предложением его «вытурнуть»

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

Депутат Госдумы Михаил Матвеев извинился после поста главы Чечни Рамзана Кадырова, в котором тот предложил «вытурнуть» парламентария. Об этом сообщается в Telegram-канале Матвеева.

По его словам, 23 января в интернете начал активно распространяться фрагмент его прошлогоднего интервью. Там он выступал по поводу миграционного потока, который идет в Россию, вместе с ним, по мнению депутата, в страну проникают представители радикальных исламских взглядов. По словам Матвеева, он имел в виду радикалов.

«Если кто-то из моих братьев, коллег, мусульман российских воспринял это на свой счет, мне не стыдно извиниться, потому что я имел в виду тех радикалов, с которыми идет борьба», — сказал он.

23 января Кадыров опубликовал пост, в котором предложил «вытурнуть» Матвеева. «Сегодня наши бойцы несут службу наравне с представителями различных конфессий и народностей в зоне СВО. (...) А в тылу, видите ли, Матвеев рассуждает о том, как бы после СВО разделить их на немусульман и мусульман и от последних избавиться во избежание провокации», — заявил Кадыров.

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      Никита Абрамов
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