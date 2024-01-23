Две гражданки Великобритании получили временное убежище в России

В Москве две гражданки Великобритании получили временное убежище

В Москве сотрудники управления по вопросам миграции выдали свидетельства о предоставлении временного убежища гражданам Великобритании. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель ГУ МВД России Ирина Волк.

Две гражданки Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии обратились с соответствующим заявлением. 30-летняя Кристина Анна Камерон Давыдова руководит балетным театром в России. Женщина вносит вклад в развитие культуры и искусства и воспитание молодого поколения. Ее мать Эйлин Мораг Пидуэлл помогает в театре: шьет костюмы и оформляет декорации. Иностранки не планируют жить в Британии и хотят урегулировать свое правовое положение в России.

Майор полиции Алексей Журин в торжественной обстановке вручил женщинам свидетельства о предоставлении временного убежища. Он пожелал им успехов и рассказал, что теперь они смогут получать медицинское обслуживание и работать без оформления патента и разрешения. Кроме того, женщинам объяснили, как подать заявление на получение российского гражданства.