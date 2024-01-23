Оргии по выходным и тайные съемки порно. О чем рассказала в мемуарах последняя жена основателя Playboy Хью Хефнера?

23 января вышла книга вдовы Хью Хефнера, основателя журнала Playboy и владельца одноименного особняка. 37-летняя Кристал Хефнер описала свою жизнь с секс-легендой США в доме, населенном юными и едва одетыми светловолосыми красотками. Хефнер женился на Кристал, когда ему было 86, а ей — 26. Она стала его третьей женой, личным помощником и сиделкой. Кристал молчала почти семь лет, прежде чем написать об их отношениях.

Одна из обложек мемуаров Кристал Хефнер

Кристал назвала свою книгу Only Say Good Things («Говори только хорошее»), потому что именно об этом попросил ее Хефнер, когда стало ясно, что ему осталось недолго. Вдова, которая в мемуарах описывает себя как женщину, которая привыкла подчиняться и ублажать мужчин, до поры до времени исполняла просьбу мужа. Теперь причиной послушания она называет «промытые мозги» и даже стокгольмский синдром, а на обложке мемуаров красуется ее драматический портрет с заклеенным той самой фразой ртом. Но действительно ли она пересмотрела свое отношение к прошлому или, может, «плохое» просто лучше продается?

В мемуарах Кристал описала первую ночь в спальне Хью Хефнера

Кристал Харрис росла в обычной семье, ее отец был музыкантом и рано ушел из жизни из-за рака. Потом в ее жизни были вечеринки, наркотики, алкоголь, а затем она потеряла мужчину, которого любила. Поэтому, хотя к 21 году она поступила в колледж, чтобы выучиться на психолога, по ее словам, внутри у нее была только пустота и неуверенность в завтрашнем дне. Кристал зарабатывала на жизнь, участвуя в мероприятиях и съемках в качестве модели, но это не приносило больших денег. Как и многие красивые девушки, которым с ранних лет приходится самостоятельно обеспечивать себя, Кристал мечтала о сладкой жизни.

Молодой Хью Хефнер с моделями Playboy Фото: Central Press / Getty Images

Поэтому, когда в 2008 году подруга убедила ее отправить заявку на участие в хэллоуинской вечеринке легендарного Хью Хефнера, она согласилась. Организаторам понравились ее снимки, и, одевшись в чулки и корсет, Кристал отправилась в особняк Playboy. Хью Хефнер сидел за заграждением из бархатных канатов с тремя девушками, две из которых были близняшками. Заметив Кристал, он поманил ее. Охранник тут же пропустил ее вперед, и она села рядом Хефнером.

Я не слышала, о чем близняшки спросили меня. Я просто кивнула, потому что разобрать было невозможно, а затем Карисса — или, может, Кристина — протянула руку к моей груди. Она начала мять ее, как будто взвешивала мясо или проверяла спелость какого-то плода. Хеф одобрительно посмотрел на это, и я рассмеялась Кристал Хефнер Фрагмент из книги Only Say Good Things

Вскоре Хефнер позвал Кристал наверх вместе с близняшками и еще одной новенькой — Амбер. Они вместе поднялись в его спальню. Там Кристал удивила роскошь: комната состояла сплошь из мрамора и красного дерева, с тяжелыми портьерами и зеркальным потолком. На люстре висели десятки пар женских трусиков — как трофеи. Все было уставлено мягкими игрушками и безделушками, стены были увешаны фотографиями со знаменитостями. Близняшки отвели Амбер и Кристал в гардеробную, бросили им шелковые пижамы и сами переоделись в такие же.

Когда девушки вышли обратно в спальню, Хефнер уже приглушил свет, включил музыку и телевизоры. На них шел порнофильм 80-х годов, где люди занимались сексом на бильярдном столе. После этого, по словам Кристал, Хефнер угостил девушек марихуаной и стал раздеваться. Он воспользовался большим количеством детского масла в качестве смазки, после чего близняшки подтолкнули к нему Амбер, которая оседлала его.

Даже в ту первую ночь, когда я была на седьмом небе, все это казалось странным и механическим. Как будто Хеф делал нечто такое, что только когда-то было возбуждающим и сексуальным. А может, это никогда и не было возбуждающим и сексуальным Кристал Хефнер Фрагмент из книги Only Say Good Things

После Амбер пришла очередь Кристал, которая продолжала убеждать себя, что в сексе с 81-летним Хефнером всего через несколько часов после их знакомства, не было ничего странного или предосудительного.

Над кроватью было огромное зеркало и, пока я сидела верхом на Хью, впервые занимаясь с ним сексом, он даже не посмотрел мне в глаза. Он смотрел наверх и в сторону, наблюдая за нашим отражением. Я выгнула спину и застонала, но на самом деле я не чувствовала ничего Кристал Хефнер Фрагмент из книги Only Say Good Things

После этого близнецы покинули комнату, а Амбер и Кристал продолжили разыгрывать страсть. Через некоторое время он внезапно оттолкнул обеих девушек и сам закончил начатое. «Он стал стонать и, дергаясь, двигать бедрами, как рыба, которую вытащили из воды. Его лицо исказилось в гримасе, как будто ему было больно», — вспоминает она.

Когда все закончилось, Хефнер сказал девушкам, что они «могут провести уикенд с ним и его малышками», если хотят. Они хотели. На следующее утро они обнаружили, что жизнь в особняке действительно была роскошной: там работали первоклассные повара, был сад, бассейн, кинотеатр, спортзал и спа. Единственно, чего хотелось Кристал — остаться там навсегда и не тревожиться о будущем.

Я знала, что имя Хью Хефнера — это синоним роскоши и гламура, сексуальной свободы и избытка. Он был тем, кто решает, какие женщины самые сексуальные, самые желанные, он помещает их на обложку своего журнала, чтобы остальные мужчины вожделели их Кристал Хефнер Фрагмент из книги Only Say Good Things

Особняк Playboy был золотой клеткой для его обитательниц

Хотя после памятного уикенда Кристал пришлось покинуть райский особняк, она пыталась сделать все, чтобы Хефнер захотел увидеть ее снова. В течение двух дней рядом с ним она старалась быть услужливой и угадывать его желания. Спустя какое-то время Хефнер оставил на автоответчике девушки сообщение с предложением переехать в особняк Playboy. Кристал, не раздумывая, собрала вещи и приехала в тот же день. Она мечтала о такой жизни и добилась ее — так она стала одной из девушек Хефнера с собственной спальней в доме.

Хью Хефнер с Кристал Фото: Paul Archuleta / FilmMagic / Getty Images

Первое время она была в восторге от всего, что дарила ей жизнь рядом с Хефнером. Она могла есть что угодно, делая заказы на кухне, отдыхать в спа, наслаждаться солнцем у бассейна. Однако вскоре Кристал поняла, что жизнь в стиле Playboy идет по неписаным правилам, которые нужно узнать самостоятельно.

Первый тревожный звоночек, по словам Кристал, был связан с ее весом. Будучи в абсолютном восторге от кулинарных навыков поваров Playboy, она ни в чем себе не отказывала. И вскоре Хефнер намекнул, что ей было бы неплохо похудеть.

Придя в ужас от перспективы изгнания, Кристал села на диету и стала как одержимая заниматься в зале. Больше она не позволяла себе набирать вес, хотя и в то время весила всего 60 килограммов

Кроме того, девушки из особняка жили по особому расписанию — они подстраивались под Хефнера, раз в неделю смотрели с ним кино, которое он выбирал, присоединялись к оргиям по субботам и воскресеньям. У Кристал и ее соседок был комендантский час — им нужно было быть дома к шести вечера. Девушкам позволялось красить ногти только в определенный оттенок розового в одном и том же салоне, где для них всегда было зарезервировано время. Хефнер также не переносил отросшие темные корни и заставлял подружек подкрашивать волосы раз в несколько недель. По словам Кристал, постоянное обесцвечивание вызывало у нее ожоги и раздражение.

Хью Хефнер на одной из вечеринок в своем особняке Фото: Rachel Murray / Getty Images

Хефнер принципиально не пользовался презервативами, другая контрацепция тоже не приветствовалась. А детское масло, которым он постоянно пользовался в качестве смазки, вызывало раздражение и инфекции у девушек. Специально для таких случаев и возможных венерических заболеваний у Хефнера был свой врач-гинеколог, который выписывал антибиотики. Однако это не гарантировало безопасность в случае серьезного заражения. Иногда Кристал предпочитала анальный секс, чтобы избежать воспалений.

Мы все страдали из-за детского масла. Я пробовала говорить ему об этом, но достучаться до него было невозможно, если он не хотел чего-то слышать

Кристал Хефнер Фрагмент из книги Only Say Good Things

Кроме того, Кристал обнаружила в стенах спальни небольшие отверстия для скрытой съемки. Оказалось, что за годы жизни в особняке Хефнер снял много часов порнографических видео с женщинами, которые об этом ничего не знали.

По мере развития их отношений Кристал заняла место близняшек и стала вместо них выбирать новых девушек на вечеринках и выдавать им пижамы, тем самым выступая своеобразным модератором оргий

И все же, несмотря ни на что, в мемуарах Кристал настаивает, что в отличие от многих других жительниц особняка старалась построить искренние отношения с Хефнером, наладить с ним связь и войти в его жизнь по-настоящему. По ее словам, она не преследовала цели разбогатеть, хотя и приходила раз в неделю за тысячей долларов наличными, которые основатель Playboy раздавал лично.

Близнецы и другие девушки, которые появлялись в особняке, старались как можно быстрее забрать у Хефа как можно больше. Они хорошо играли в игру «ты мне, я тебе», я же отчаянно пыталась обосноваться в особняке и с Хефом. Я хотела угождать людям, я хотела нравиться им. Я делала все, чтобы стать нужной в этом доме Кристал Хефнер Фрагмент из книги Only Say Good Things

Однако Хеф все больше разочаровывал Кристал. Он не хотел ни о чем говорить, не хотел слушать о ее жизни. Ему нравилось лишь рассказывать о своей, но это были просто длинные монологи. Тем не менее она задержалась достаточно долго, чтобы сначала стать его женой, затем сиделкой и наконец — вдовой.

Кристал Хефнер на премьере фильма Haunted Mansion в 2023 году Фото: Ashley Landis / AP

«Токсичное» наследие, книга и империя недвижимости Кристал Хефнер

План Кристал удался, она стала достаточно удобной и почти незаменимой для Хефнера. В 2010 он предложил ей обручальное кольцо, обойдясь без всяких речей. Она согласилась. Путь пары к свадьбе превратили в настоящее реалити-шоу. Но в итоге Кристал разорвала первую помолвку в 2011, узнав, какой гонорар от шоу получит Хефнер по сравнению с ней. Она ушла из особняка, продала обручальное кольцо с аукциона за 90 тысяч долларов и даже завела роман с другим мужчиной. Но всего год спустя, почувствовав отсутствие перспектив, она вернулась к Хефнеру. В 2012 году пара поженилась. Примерно в то же время Кристал открыла собственный магазин нижнего белья.

Когда свадьба сорвалась, это произошло из-за меня. Мне нужно было исследовать мир и отвлечься от Хефа и особняка. Время, проведенное вдали от дома, действительно помогло мне осознать, что я должна быть здесь, с Хефом. Наши отношения лучше, чем когда-либо прежде. Я очень счастлива, Хеф очень счастлив, мы оба воодушевлены Кристал Хефнер фрагмент интервью

В 2014 Хефнер прекратил устраивать традиционные вечера в спальне с новыми девушками. Кристал фактически стала ухаживать за ним, нанимать сиделку он отказывался. В 2017 году у Хефнера развился сепсис из-за инфекции мочевыводящих путей. Вызвавшая болезнь бактерия была слишком агрессивна, антибиотики не действовали на нее, поэтому спасти Хефнера не удалось, несмотря на все усилия врачей.

После этого Кристал долго держалась в тени. По данным The Sun, по условиям брачного контракта, Кристал Хефнер должны были выплатить около семи миллионов долларов наличными. Кристал также унаследовала дом на Голливудских холмах стоимостью пять миллионов долларов, который Хью специально оставил ей, чтобы она могла где-то жить, когда его не станет. При этом Кристал до сих пор занимает должность вице-президента в Фонде Хью Хефнера, цель которого продвигать демократические ценности и поддерживать законы, касающиеся секса и легких наркотиков.

Легендарный особняк Playboy Фото: Fred Prouser / Reuters

Сейчас у 37-летней Кристал своя компания в области недвижимости. Она покупает дорогие участки и дома, проводит в них ремонт, перестраивает и после перепродает.

По ее словам, заговорить об опыте жизни в особняке Playboy ее заставило движение #MeToo. Истории других девушек заставили осознать, насколько нездоровыми были ее отношения с Хефнером. Она утверждает, что раньше не вполне осознавала свою тягу угождать мужчинам и выглядеть так, чтобы это доставляло им удовольствие. Теперь Кристал активно выступает против излишней сексуализации женщин и превращения их в объекты наслаждения. Остается только догадываться, какой гонорар она получила за скандальные мемуары, в которых решила прекратить говорить «только хорошее».