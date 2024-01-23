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17:59, 23 января 2024Россия

Депутат из поста Кадырова о врагах и трусах заявил об уважении к главе Чечни

Депутат ГД Матвеев из поста Кадырова о трусах заявил, что уважает главу Чечни

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

Депутат Госдумы Михаил Матвеев, о котором глава Чечни Рамзан Кадыров писал в посте о безродных трусоватых врагах и трусах, заявил, что уважает чиновника. Об этом он заявил в видео, опубликованном в его Telegram-канале.

Как сообщалось ранее, Кадыров негативно высказался о депутате после того, как в социальных сетях стало распространяться видео, в котором Матвеев выражал свое мнение о въезжающих в Россию мусульманах и заявлял, что после окончания спецоперации у россиян неизбежно возникнут конфликты на религиозной почве.

«С учетом того, что на видео обратил внимание уважаемый мной Рамзан Ахматович Кадыров, я хочу вам, Рамзан Ахматович, что я, конечно же, имел в виду террористов», — заявил Матвеев.

Глава Чечни заявлял, что самый опасный враг — тот, что сидит в тылу. «Он безроден, трусоват и занимается тем, что вносит раскол в ряды настоящих патриотов, пытаясь разделить их по вере или национальности», — предварил свои рассуждения о Матвееве Кадыров.

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      Марк Леонов
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