Появились подробности о растерзавших россиянку волках

Житель Курганской области сообщил, что напавших на людей волков могло быть трое

Волков, напавших на людей в поселке Курорт «Озеро Медвежье» Курганской области, было минимум трое. Об этом рассказал гостивший там у родственника житель региона в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, одну из женщин растерзали сразу двое хищников. «Челюсть вырвали, глаза пострадали», — поделился россиянин подробностями. В результате с одним из волков удалось расправиться проходившим мимо охотникам.

Помимо этого, волки напали на трех собак, одна из которых смогла дать отпор животным. Затем хищники попытались загрызть еще одну женщину, добавил собеседник издания. «Я с ней общался, она, говорит, услышала шорох на улице, а муж на вахте. Вышла в ограду, дверь была открыта. Увидела, из-под "Нивы" кто-то выбежал, вроде собака какая-то. Перегородила ей вход в дом и напала на нее. Покусала за руки», — пересказал он слова пострадавшей.

Следующей жертвой нападения одного из хищников также стал житель поселка. Волк схватил мужчину за руку и повалил на землю, покусав предплечье и ноги. Свидетелем этого стали водитель пожарной части и племянник собеседника «Газеты.Ru», который взял лопату и начал бить ей зверя. «Кое-как отогнал волка от этого парня. Волк накинулся уже на [племянника] Костю. Цапнул за ноги, за руки, потом отбежал. Ребята успели на забор забраться», — заявил мужчина.

Он считает, что в поселок могли зайти не менее трех волков. По словам россиянина, сейчас в населенном пункте дежурит полиция, государственный охотинспектор и охотники. Они патрулируют территорию на снегоходах и ищут остальных хищников.

О том, что волк напал на четырех человек в поселке Курорт «озеро Медвежье», заявил глава Петуховского муниципального округа Антон Волков. По его словам, выжившим пострадавшим оказывают медицинскую помощь, их жизни ничего не угрожает.

Ранее, в апреле 2023 года волк напал на двоих человек в сельской местности Еврейской автономной области. Пострадавших госпитализировали. Помимо этого, сообщалось, что тот же хищник напал на собаку.

