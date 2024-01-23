Двух российских врачей отправили на принудительные работы за плохое лечение

В Москве суд вынес приговор двум врачам из клиники «Медицина 24/7»

Симоновский суд Москвы вынес приговор двум врачам клиники «Медицина 24/7» за некачественное лечение. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Осужденные Руслан Павлов и Павел Наумов признаны виновными в совершении преступления, предусмотренных статьей 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Каждый из них будет отправлен на принудительные работы сроком на три года с удержанием 10 процентов из зарплаты в доход государства.

Лечение в этой клинике продюсера Владимира Арцибашева в 2019 году после инсульта закончилось для него летальным исходом. Его вдова Анжела Хачатурьян заявила в эфире передачи «Прямой эфир» на канале «Россия 1» о плохом обслуживании. В 2021 году суд в Москве приостановил работу клиники, а Следственный комитет России начал проверку.