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00:41, 23 января 2024Россия

Стало известно о продвижении российских войск к Курахово в ДНР

Пушилин: ВС России продвигаются в направлении Курахово, откуда обстреляли Донецк
Денис Пушилин

Денис Пушилин. Фото: Sergey Petrov / Global Look Press

Вооруженные силы (ВС) России продвигаются в направлении населенного пункта Курахово в Марьинском районе Донецкой народной республики (ДНР), откуда украинские войска обстреляли Донецк, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, украинские военные открыли огонь с направления Курахово, который пока еще находится под контролем противника. «Но в этом направлении наши подразделения продвигаются, насколько это возможно», — подчеркнул Пушилин.

21 января Донецк попал под один из самых мощных обстрелов с начала специальной военной операции (СВО). Удар был нанесен из ствольной артиллерии калибра 152 и 155 миллиметров с кураховского и красногоровского направлений. Позже стало известно, что всего было совершено шесть артналетов.

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      Марина Совина
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