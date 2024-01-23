Стало известно о продвижении российских войск к Курахово в ДНР

Пушилин: ВС России продвигаются в направлении Курахово, откуда обстреляли Донецк

Вооруженные силы (ВС) России продвигаются в направлении населенного пункта Курахово в Марьинском районе Донецкой народной республики (ДНР), откуда украинские войска обстреляли Донецк, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, украинские военные открыли огонь с направления Курахово, который пока еще находится под контролем противника. «Но в этом направлении наши подразделения продвигаются, насколько это возможно», — подчеркнул Пушилин.

21 января Донецк попал под один из самых мощных обстрелов с начала специальной военной операции (СВО). Удар был нанесен из ствольной артиллерии калибра 152 и 155 миллиметров с кураховского и красногоровского направлений. Позже стало известно, что всего было совершено шесть артналетов.