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06:29, 24 января 2024Мир

США нанесли новый удар по Йемену и назвали это самообороной

СЕНТКОМ: США нанесли новый удар по Йемену и назвали это самообороной

Фото: UK MOD/Handout via Reuters

США нанесли новый удар по Йемену, сообщило во вторник Центральное командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) в соцсети X.

В результате удалось уничтожить две баллистические ракеты на подконтрольных хуситах территориях. В сообщении СЕНТКОМ уточняется, что удар был нанесен в целях самообороны.

Уточняется, что эти ракеты несли непосредственную угрозу торговым судам и кораблям, проходящим мимо Йемена.

США и Великобритания начали наносить удары по Йемену две недели назад. Однако полностью ликвидировать угрозу для судоходства в Красном море эти меры пока не смогли. Хуситы продолжают запускать ракеты и беспилотники по судам, перемещающимся у берегов страны.

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      Марина Совина
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