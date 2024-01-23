США нанесли новый удар по Йемену и назвали это самообороной

СЕНТКОМ: США нанесли новый удар по Йемену и назвали это самообороной

США нанесли новый удар по Йемену, сообщило во вторник Центральное командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) в соцсети X.

В результате удалось уничтожить две баллистические ракеты на подконтрольных хуситах территориях. В сообщении СЕНТКОМ уточняется, что удар был нанесен в целях самообороны.

Уточняется, что эти ракеты несли непосредственную угрозу торговым судам и кораблям, проходящим мимо Йемена.

США и Великобритания начали наносить удары по Йемену две недели назад. Однако полностью ликвидировать угрозу для судоходства в Красном море эти меры пока не смогли. Хуситы продолжают запускать ракеты и беспилотники по судам, перемещающимся у берегов страны.