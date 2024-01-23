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21:42, 23 января 2024Мир

В Британии признали значительный прогресс российской армии

Breaking Defence: армия России за 2 года достигла значительного прогресса
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: РИА Новости

Российская армия за два года с начала СВО достигла значительного прогресса. Об этом пишет британское издание Breaking Defence.

В публикации отмечается, что вооруженные силы России за время боевых действий стали «опытной силой».

В качестве позитивного для российской армии момента отмечаются оборонительные рубежи и многочисленные минные поля, которые помогли сдержать крупное контрнаступление ВСУ в прошлом году.

Также выделяются использование боевых беспилотников и сокращение времени на ответный удар по украинским позициям, откуда стреляла артиллерия или запускались ракеты. Ответный удар может быть нанесен в течение трех-шести минут.

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      Марина Совина
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