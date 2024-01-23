В Пентагоне рассказали о жалобах украинцев на нехватку оружия

Пентагон: некоторые подразделения ВСУ не имеют необходимых боеприпасов

После остановки американской помощи некоторые подразделения ВСУ не имеют необходимых боеприпасов. С такими жалобами в Вашингтон обращается украинская сторона, рассказала помощник главы Пентагона по делам международной безопасности Селест Уолландер. Ее слова приводит ТАСС.

Уолландер отметила, что Киев постоянно просит существенные объемы оружия и боеприпасов, и «это не ново».

Также Уолландер уточнила, что европейские союзники в полной мере обеспечивают ВСУ всем необходимым, пока Пентагон ждет денег для продолжения поставок на Украину.

США произвели поставки по последнему на данный момент пакету помощи Украине в конце прошлого года. Для возобновления помощи нужно одобрение Конгресса, соответствующий законопроект из Белого дома поступил почти четыре месяца назад.