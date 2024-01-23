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12:33, 23 января 2024Наука и техника

Российские астрономы наблюдали необычный объект

В Специальной астрофизической обсерватории России наблюдали поляр

Фото: Victor Ruiz Caballero / Reuters

Астрономы из России и Турции провели оптические наблюдения катаклизмической переменной SRGA J213151.5+491400, которая была обнаружена в 2020 году благодаря мощной вспышке и является источником рентгеновского излучения. Согласно результатам исследования, опубликованным на сервере препринтов arXiv, объект обладает необычными особенностями.

Катаклизмические переменные (CV) представляют собой тесные двойные звездные системы, состоящие из первичного белого карлика, который, как правило, аккрецирует вещество от звезды главной последовательности. Их яркость неравномерно увеличивается в несколько раз, а затем снова снижается до состояния покоя. Поляры, к которым относится SRGA J213151.5+491400 (SRGA J213151.5), представляют собой подкласс катаклизмических переменных, которые выделяются наличием сильного магнитного поля у белых карликов.

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Наблюдения были проведены с помощью оптических телескопов Национальной обсерватории ТЮБИТАК в Турции и Специальной астрофизической обсерватории (САО) в России. Было показано, что в период с 2021 по 2022 год SRGA J213151.5 перешла из высокого в низкое состояние с уменьшением блеска на 3,0 звездной величины. В низком состоянии аккреция вещества была двухполюсной, то есть поток вещества разделялся на две ветви, каждая из которых падала на противоположные полюса белого карлика.

Также было определено, что период вращения белого карлика составляет примерно 85,98 минуты, что является одним из самых коротких периодов вращения, полученных для поляров. Дополнительные наблюдения в рентгеновском спектре с помощью прибора Neutron Star Interior Composition ExplorerR (NICER) на МКС впервые выявили мягкую рентгеновскую компоненту.

Ранее наличие мягкой рентгеновской компоненты объяснялось аккрецией «капель» — сверхплотных скоплений вещества, которые нагреваются в атмосфере белого карлика. Однако это характерно только поляров в высоком состоянии, а в низком состоянии компонента никогда не наблюдалась. По мнению авторов работы, наличие «капель» в SRGA J213151.5 маловероятно, а наблюдения указывают на сложную, неоднородную и ионизированную поглощающую среду и изменение геометрии аккреционного потока при переходе из одного состояния в другое.

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      Александр Еникеев
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