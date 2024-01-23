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14:31, 23 января 2024Среда обитания

Владелец Gucci купил здание почти за миллиард долларов

Bloomberg: владелец Gucci купил здание на Манхэттене за 963 миллиона долларов

Фото: Pxhere

Владеющая Gucci и Balenciaga компания Kering приобрела за 963 миллиона долларов здание на Пятой авеню Манхэттена, расположенное напротив Башни Трампа. Об этом пишет Bloomberg.

В компании назвали покупку здания площадью 10,7 тысячи квадратных метров, имеющего несколько уровней торговых площадей, очередным шагом в реализации стратегии, направленной на получение «наиболее привлекательных мест» для ее магазинов. В прошлом месяце Prada потратила 835 миллионов долларов на приобретение двух объектов недвижимости, расположенных на той же улице, отмечается в материале.

В свою очередь Kering в последние годы приобрела и другие крупные торговые объекты, в том числе помещения на авеню Монтень и улице Кастильоне в Париже. Компании также принадлежат здания в токийском районе Омотесандо.

Ранее стало известно, что группа Kering, основанная и возглавляемая миллиардером Франсуа-Анри Пино, вложилась в сервис перепродажи подержанных сумок и одежды Vestiaire Collective. Производитель предметов роскоши указал, что приобретение бывших в употреблении вещей — это новый тренд, укоренившийся среди молодежи, писал Forbes.

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      Дмитрий Воронин
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