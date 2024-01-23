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07:34, 23 января 2024Интернет и СМИ

Байден перепутал двух министров после слов о его здоровье

DM: Байден перепутал министров после слов Карин Жан-Пьер о его здоровье
Джо Байден

Джо Байден . Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Джо Байден перепутал двух глав федеральных министерств «спустя мгновения» после того, как пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что с ментальным здоровьем главы государства все в порядке. Об этом написало издание The Daily Mail.

В ходе совещания 81-летний Байден перепутал главу министерства внутренней безопасности Алехандро Майоркаса и министра здравоохранения и социальных служб Ксавье Бесерру. Эта ошибка стала «крайней оговоркой на фоне внимания к его возрасту».

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В частности, Байден поблагодарил советника по гендерной политике Джен Кляйн, после чего обратился к Бесерре, который «сидел рядом с ней». Однако рядом с Кляйн находился Майоркас, а Бесерра участвовал во встрече по видеосвязи. За несколько минут до этого Жан-Пьер поддержала Байдена и отметила его достижения на посту главы государства за последние три года.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил о прохождении двух тестов на умственные способности. Он призвал провести аналогичное тестирование для всех кандидатов на пост главы государства.

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      Марина Совина
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