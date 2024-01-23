Трамп заявил о прохождении двух тестов на умственные способности

Трамп заявил, что дважды сдавал когнитивные тесты на умственные способности

Бывший президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что дважды сдавал когнитивные тесты на умственные способности.

Политик подчеркнул, что справился с этим, и призвал провести аналогичное тестирование для всех кандидатов на пост главы государства.

«Я бы сказал, что я призвал бы провести когнитивный тест для всех, кто баллотируется на пост президента, потому что я считаю это хорошей идеей. Было бы здорово, если президентом стал умный человек», — подчеркнул Трамп.

Ранее бывший постпред США при ООН и экс-губернатор штата Южная Каролина Никки Хейли усомнилась в психическом здоровье соперника по предвыборной гонке. Она выразила обеспокоенность тем, сможет ли Трамп в случае повторного избрания на этот пост вновь выполнять обязанности главы американской администрации на должном уровне.

