Кандидат в президенты США усомнилась в психическом здоровье Трампа

Кандидат в президенты США Хейли усомнилась в психическом здоровье Трампа

Бывший постпред США при ООН и экс-губернатор штата Южная Каролина Никки Хейли усомнилась в психическом здоровье соперника по предвыборной гонке, бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает ТАСС.

Хейли беспокоится, сможет ли Трамп в случае повторного избрания на этот пост вновь выполнять обязанности главы американской администрации на должном уровне.

Чиновница рассказала, что на митинге Трамп ошибочно несколько раз упомянул Хейли, вместо экс-спикера Палаты представителей Конграсса США Нэнси Пелоси.

5 ноября сообщалось, что Трамп смог опередить действующего главу США по количеству избирателей в пяти из важнейших шести штатов. Это Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада и Пенсильвания.

Новые выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года. Дональд Трамп и Джо Байден рассматриваются как главные кандидаты на пост лидера страны.