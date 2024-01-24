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16:45, 24 января 2024Ценности

Ким Кардашьян похвасталась коллекцией сумок на 34 миллиона рублей

Кадр: @kimkardashian

Американская телезвезда Ким Кардашьян похвасталась роскошной коллекцией сумок бренда Balenciaga. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

43-летняя предпринимательница поделилась видео, на котором продемонстрировала свой гардероб. На размещенных кадрах она запечатлена в черном облегающем комбинезоне и остроносых туфлях на шпильках. В ролике Кардашьян заявила, что была уверена, что ее коллекция насчитывает 130 моделей. Однако она решила их пересчитать. Оказалось, что на полках ее гардероба присутствует 129 изделий.

Журналисты Daily Mail обратили внимание на видео бизнесвумэн и отметили, что каждая сумка упомянутой марки стоит около трех тысяч долларов (около 267 тысяч рублей). Таким образом общая стоимость всех изделий составляет 387 тысяч долларов (около 34 миллионов рублей).

Ранее сообщалось, что Ким Кардашьян покаталась на горных лыжах в костюме люксового бренда Chanel почти за два миллиона рублей. Предпринимательница попала в объективы папарацци на склонах в Аспене, США. На размещенных кадрах звезда была одета в черный лыжный костюм упомянутой марки, который состоял из кожаной куртки с капюшоном лимитированной коллекции 2004 года и штанов с подтяжками.

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      Карина Черных
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