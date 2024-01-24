Раскрыты способы спасти занавески для душа от плесени

Спасти занавески для душа от плесени сможет регулярная чистка уксусным раствором

Спасти занавески в душе от плесени можно при помощи регулярной чистки натуральными средствами. Способы избежать опасного для здоровья грибка в ванной раскрыли эксперты издания «БелНовости».

Пятна ржавчины и желтый налет специалисты советуют убирать уксусным раствором или лимонным соком, а пятна от плесени — пищевой содой и нашатырным спиртом. «Чайную ложку соды надо смешать с тремя каплями нашатыря. Получившуюся кашицу следует нанести на пятна на 15 минут, а затем вытереть губкой. В конце останется только сполоснуть шторку чистой водой и дать ей высохнуть естественным способом», — пояснили эксперты.

Важно всегда стараться поддерживать чистоту занавесок. Для этого после каждого принятия душа нужно споласкивать их чистой водой и следить за тем, чтобы шторки успевали высыхать.

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