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15:39, 24 января 2024Силовые структуры

Россиянин расправился с товарищем металлической трубой и попал под суд

В Магадане будут судить мужчину, убившего товарища и расчленившего его тело

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Магадане суд рассмотрит дело 55-летнего местного жителя, расправившегося с 57-летним знакомым. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в апреле 2023 года обвиняемый выпивал с товарищем в квартире на Береговой улице в поселке Снежный. Они поссорились, россиянин взял металлическую трубу, которую он использовал в качестве трости для ходьбы, и несколько раз ударил по голове и телу оппонента. Пострадавший получил комбинированную травму и травматический шок. Он не выжил.

Затем фигурант расчленил знакомого и спрятал на балконе. Возбуждено дело по части 1 статьи 105 УК РФ. Мужчине грозит до 15 лет колонии.

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      Екатерина Кашурникова
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