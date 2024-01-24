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10:37, 24 января 2024Россия

В Москве появился новый формат профориентации школьников

Ракова встретилась с учащимися школ и колледжей в преддверии Дня студента

Фото: пресс-служба Комплекса социального развития Москвы

Заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в преддверии Дня студента встретилась со школьниками и студентами колледжей в инновационном кадровом центре «Профессии будущего» и обсудила с ними предложение изменить систему профориентации будущих специалистов. Для этого в центре впервые был опробован новый формат коммуникации «студенты — будущим студентам», в рамках которого чемпионы профессионального мастерства и успешно трудоустроенные студенты колледжей провели встречу с девятиклассниками и поделились своим опытом обучения и трудоустройства. Этот новый подход задумали включить в программу профориентации.

«Выбор будущей профессии — важное и ответственное решение. — отметила Ракова. — И, конечно, в юном возрасте принять его самостоятельно и осознанно очень сложно. 3 месяца назад мы создали специальную программу профориентации для девятиклассников. Программа вызвала большой интерес среди подростков и родителей. В ней поучаствовали уже 15 тысяч школьников. Мы стараемся дать учащемуся возможность "примерить" потенциальные профессии».

По словам Раковой, в открытом недавно центре «Профессии будущего» школьники с помощью виртуальной реальности могут попробовать себя в разных специальностях, или прямо на площадке центра пообщаться с представителями колледжей.
«Сегодня здесь, в преддверии Дня студента, мы опробовали новый уникальный формат коммуникации "студенты — будущим студентам". Наши школьники услышали не от взрослых, а от своих сверстников "из первых уст" о возможностях среднего профессионального образования. По отзывам самих ребят, такие встречи позволяют еще ближе и нагляднее познакомиться с профессиями будущего», — отметила Анастасия Ракова.

В конце прошлого года в Москве запустили программу профориентации для учащихся девятых классов. Она помогает определиться с профессиями, которые будут наиболее востребованы в будущем. Старшеклассники проходят профтестирование, определяют свои склонности и выбирают подходящую специальность, которую можно получить в колледже. Кроме того, в открытом недавно центре «Профессии будущего» также проводится углубленная профориентация школьников — здесь «в вовлекающем и современном формате» рассказывают и наглядно показывают возможности и потенциал колледжей.

Как отметили в Соцкомплексе Москвы, в 2023 году в столице началась масштабная трансформация среднего профессионального образования. В городе развивают долгосрочное партнерство с работодателями, учитывают их мнение при формировании цифр приема в колледжи и содержания обучения. В этом учебном году уже обновили 100 образовательных программ и увеличили до 70 процентов долю практико-ориентированных часов, чтобы студенты получали реальные навыки уже с первого курса. Чтобы подкрепить эти изменения меняется материально-техническая база — модернизируют 230 производственных мастерских и создают 90 новых, а также проектируют новые колледжи, которые будут приближены к реальному производству. В результате выпускники смогут выходить на работу после окончания учебы без необходимости доучивания. Это повысит их конкурентоспособность на рынке труда и обеспечит более высокий доход.

Узнать подробнее о востребованных профессиях и специальностях, которым обучают в столичных колледжах, можно на портале «Школа. Москва» и других площадках.

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      Инга Разумовская
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