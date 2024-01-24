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09:22, 24 января 2024Экономика

В России захотели узаконить продажу алкоголя на рынках

«Известия»: в Минпромторге захотели разрешить продажу алкоголя на рынках

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

В Минпромторге захотели разрешить продажу алкогольных напитков на стационарных рынках. При этом речь идет как о легализации продаж в бутылках, так и в розлив в общепите, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники.

В настоящее время продажа алкоголя на рынках в России запрещена. В ведомстве предложили разрешить реализацию подобной продукции на оптовых и розничных торговых площадках при одном условии — если продавцы или заведения общепита получат необходимые лицензии.

В Минпромторге добавили, что подобная мера позволит создать в стране новые рынки и улучшить функционирование действующих точек. Кроме того, легализация продаж спиртного в подобных общественных точках сократит случаи маскировки рынков под объекты другого назначения, например, торговые ряды.

Ранее уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов совместно с Федерацией рестораторов и отельеров обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с призывом разрешить ресторанам продавать алкоголь навынос. Авторы инициативы полагают, что подобная мера поможет отечественным заведениям увеличить доходность, а отечественные производители смогут получить дополнительную поддержку.

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      Анатолий Акулов
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