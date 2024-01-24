Заявлявшего о живших по 900 лет людях директора Института общей генетики уволили

Из Института генетики РАН уволили главу, назвавшего грехи причиной мутаций

Из Института общей генетики РАН уволили директора Александра Кудрявцева, говорившего о 900-летней жизни людей в прошлом. Об этом сообщает пресс-служба учреждения, заявление приводит РБК.

Пресс-служба научного учреждения не назвала причину увольнения, однако сообщила, что Кудрявцев покинул должность после прекращения трудового договора.

Вместо Кудрявцева исполняющим обязанности главы Института был назначен доктор биологических наук Андрей Мисюрин. «Кандидатура Андрея Мисюрина была согласована с Российской академией наук», — уточнили в Институте общей генетики.

Как ранее заявлял Кудрявцев, продолжительность жизни составляла несколько сотен лет вплоть до того момента, как человек погряз во грехе. В качестве подтверждения словам ученый сослался на «графики из интернета».

Также теорию о 900-летней продолжительности жизни он обосновал ссылкой на Библию.