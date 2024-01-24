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14:17, 24 января 2024Россия

Заявлявшего о живших по 900 лет людях директора Института общей генетики уволили

Из Института генетики РАН уволили главу, назвавшего грехи причиной мутаций

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Из Института общей генетики РАН уволили директора Александра Кудрявцева, говорившего о 900-летней жизни людей в прошлом. Об этом сообщает пресс-служба учреждения, заявление приводит РБК.

Пресс-служба научного учреждения не назвала причину увольнения, однако сообщила, что Кудрявцев покинул должность после прекращения трудового договора.

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Вместо Кудрявцева исполняющим обязанности главы Института был назначен доктор биологических наук Андрей Мисюрин. «Кандидатура Андрея Мисюрина была согласована с Российской академией наук», — уточнили в Институте общей генетики.

Как ранее заявлял Кудрявцев, продолжительность жизни составляла несколько сотен лет вплоть до того момента, как человек погряз во грехе. В качестве подтверждения словам ученый сослался на «графики из интернета».

Также теорию о 900-летней продолжительности жизни он обосновал ссылкой на Библию.

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      Марк Леонов
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