Клаудия Шиффер пришла с котом на премьеру фильма и привлекла внимание папарацци

Немецкая супермодель, актриса и продюсер Клаудия Шиффер появилась с котом на публике и привлекла внимание папарацци. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Отмечается, что 53-летняя манекенщица посетила премьеру фильма «Аргайл», который снял ее муж режиссер Мэттью Вон. Она предстала перед камерами в облегающем желтом макси-платье с кружевной отделкой и принтом в виде серебристых квадратов и цветов. При этом знаменитость надела блестящие остроносые туфли в тон и выбрала в качестве аксессуара миниатюрную сумку подобного оттенка.

Шиффер принесла с собой рюкзак в желто-коричневую клетку с иллюминатором, из которого выглядывал серый кот. Известно, что питомца зовут Чип и он исполнил роль в упомянутой киноленте.

В октябре 2023 года сообщалось, что кошка покойного дизайнера Карла Лагерфельда по кличке Шупетт атаковала американскую телезвезду Ким Кардашьян. Бизнесвумен рассказала, что хотела взять с собой любимого питомца модельера на ежегодный бал Met Gala. Перед мероприятием знаменитость решила познакомиться с животным. Однако их встреча прошла не так хорошо, как ожидала предпринимательница.