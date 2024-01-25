Один российский вуз разрешил студентам писать дипломы в соавторстве с нейросетью

Арктический университет разрешил студентам писать дипломы в соавторстве с ИИ

В одном российском вузе — Северном арктическом федеральном университете — разрешили студентам писать дипломные работы в соавторстве с искусственным интеллектом (ИИ). Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что при написании выпускной квалификационной работы студенты могут сдавать текст, в котором участие нейросети составляет не более чем 40 процентов от общего объема.

При этом в университете подчеркнули, что даже в том случае, если ИИ являлся автором лишь 40 процентов диплома, аттестационная комиссия все равно оценит работу с большим пристрастием, так как для руководства вуза важно, чтобы студенты продемонстрировал собственные знания.

«Поэтому он (студент) может сам за себя решить — или я пишу сам и не "нарываюсь" на более пристальное внимание, или использую нейросеть, но блестяще выучу то, что она за меня написала. А для университета в обоих случаях достигается результат — студент успешно защитился», — рассказала проректор по образовательной деятельности вуза Людмила Морозова.

Ранее стало известно, что Kandinsky создала более 200 миллионов генераций по текстовым запросам, а ее аудитория превысила 12 миллионов уникальных пользователей. Модель заняла первое место по темпу роста.