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09:42, 25 января 2024Среда обитания

Предсказана дата прекращения сильной метели на Сахалине

Сахгидромет: порывистый ветер и метель на Сахалине прекратятся 26 января

Фото: Сергей Красноухов / РИА Новости

Вызванные циклоном порывистый ветер и сильная метель прекратятся на Сахалине к утру 26 января. Такую дату предсказали в Сахгидромете, пишет astv.ru.

Синоптики уточнили, что в ночь с 25 на 26 января осадки продолжатся. «Сейчас циклон находится в юго-западной части Охотского моря. Постепенно он будет смещаться на юг и юго-восток Тихого океан», — рассказали специалисты.

26 января метель стихнет, снег станет умеренным, а порывы ветра будут достигать 9-14 метров в секунду, спрогнозировали в региональном гидрометцентре.

Ранее Россию атаковали циклоны с трех океанов. Они столкнулись с сибирским антициклоном и вызывали штормовой ветер и непогоду. Сильнейшая метель обрушилась на Приморье и затем перекинулась на Сахалин. Метеорологи ожидали, что штормовой ветер в Южно-Сахалинске продержится до 27-28 января.

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      Нина Ташевская
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