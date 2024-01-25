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14:04, 25 января 2024Из жизни

Мужчина попал за решетку из-за орфографической ошибки

Kent Online: в Великобритании мужчина попал за решетку из-за ошибки в соцсети
Gary Young

Gary Young. Фото: Kent Police

В Великобритании мужчина попал за решетку из-за орфографической ошибки, которую допустил в личном сообщении в соцсети. Об этом сообщает Kent Online.

48-летний Гэри Янг нарушил судебный запрет на общение с бывшей девушкой и продолжал писать ей в соцсети. Когда она заблокировала его контакт, он написал ей с другого аккаунта от имени некоей Мэри Монтгомери. Несмотря на отсутствие подписи, девушка поняла, что это по-прежнему Янг. Его выдали характерная лексика и ошибки в слове «Сомерсет», он всегда писал его через букву «а» и с двойной «м».

После жалобы бывшей девушки Янга арестовали. Первоначально он отпирался и утверждал, что не имеет никакого отношения к аккаунту Мэри Монтгомери. Тогда полицейские решили испытать его и попросили написать слово «Сомерсет». Янг не заметил подвоха и написал «Саммерсет», допустив те же ошибки, что и в соцсети.

«После этого он признался, что, скорее всего, прислал те сообщения с телефона своей тети и, вероятно, сделал это, когда был пьян», — рассказал в суде прокурор.

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Янга приговорили к 12 месяцам лишения свободы.

Девять лет назад Янг был осужден за преследование другой женщины: он постоянно звонил ей и пытался общаться на сексуальные темы. В марте 2023 года мужчина получил условный срок за эксгибиционизм.

Ранее сообщалось, что британский активист в течение 13 лет тайно исправлял надписи с грамматическими ошибками на вывесках в городе Бристоль. Он действовал по ночам и использовал самодельное приспособление, которое называл «апострофизатор». За свою карьеру активист исправил десятки вывесок. О его деятельности знали только близкие родственники и друзья.

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      Олег Парамонов
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