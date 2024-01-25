Татьянин день в 2024 году: история, традиции, как поздравить
Сегодня, 25 января, в России отмечают Татьянин день, или День российского студенчества. Этот праздник официально был учрежден в 2005 году, но на самом деле его история насчитывает более трех веков. «Лента.ру» рассказывает, почему Татьянин день отмечают именно 25 января и как эта дата связана с учащимися вузов.
История святой Татианы
Татьянин день называется так в честь святой раннехристианской мученицы Татианы. Она жила в Риме в III веке. Решив посвятить себя распространению веры, девушка приняла сан диакониссы — это позволяло ей проповедовать и готовить женщин к крещению. Кроме того, Татиана помогала больным и нуждающимся.
Рим в то время был языческим, и на христиан начались гонения. В один день поймали и Татиану. Ее пытались заставить поклониться римским богам, но девушка отказалась. За это ее долго мучили: резали бритвами, били жезлами, спускали на нее льва (который, по преданию, не стал есть Татиану, а начал к ней ласкаться), пытались ее сжечь.
Согласно житию, на Татиану ничего не подействовало: из каждой пытки она выходила невредимой. В итоге мученицу обезглавили
Сегодня католики отмечают день памяти Татианы 12 января, а православные — 25-го (то есть 12-го по старому стилю).
Как Татьяна связана со студентами
Именно 12 января (по старому стилю) 1755 года императрица Елизавета Петровна подписала указ об открытии Московского университета (сегодня — МГУ имени Ломоносова).
Татьяной звали мать Ивана Шувалова, первого куратора университета — по одной из версий, он намеренно предоставил документ на подпись именно 12 января, в день именин матери. Сохранилась легенда, что тогда Шувалов сказал ей: «Дарю тебе университет!»
В 1791 году при МГУ открыли храм Мученицы Татианы. В нем отпевали известных деятелей науки и культуры, а ежегодно 25 января там проходила служба в память о Татиане.
Изначально 12 января (то есть 25-го по новому стилю) праздновали только годовщину основания МГУ. Однако в 1850 году император Николай I приказал отмечать в эту дату День студента — праздник всех вузов России
Сегодня студенты считают Татиану своей покровительницей и просят ее помочь в учебе. Это особенно актуально в период зимней сессии, конец которой как раз приходится на 25 января.
Традиции
Изначально праздник 25 января отмечали только студенты МГУ: в столовой проходил торжественный обед, затем в церкви при МГУ служили молебен, потом с речью выступал ректор.
После официальной наступала неофициальная часть: студенты устраивали гулянья и пели песни. К торжеству присоединялась вся столица — считается даже, что у полиции были негласные указания не задерживать в Татьянин день пьяных студентов.
Сегодня День студента широко празднуют по всей России, но МГУ остается центром торжеств. Так, в университете в этот день принято угощать учащихся медовухой, сваренной по особому рецепту. В стаканы и кружки напиток разливает сам ректор Виктор Садовничий.
Варим ее [медовуху] по своему методу. Я много сравнивал вкус нашей медовухи с другими, и могу заявить, что наш напиток может сравниться только с суздальским. Значит, с рецептом мы угадали
Приметы
Связано с Татьяниным днем и множество примет. Часть из них, конечно же, относится к студенческой жизни.
Погодные
- Если в Татьянин день морозно — значит, летом будет богатый урожай.
- Если 25 января солнечно, то весна придет рано, а рыба будет хорошо клевать.
- Если на Татьянин день идет снегопад, то февраля стоит ждать очень холодного, а лета — дождливого.
Студенческие
- 25 января нужно высунуть в окно зачетную книжку и как можно громче крикнуть: «Халява, приди!» Считается, что чем громче будет крик, тем больше вероятность сдать экзамен — распространяется это и на самых отъявленных лентяев.
- По студенческому поверью, экзамен 26 января пройдет легко, если накануне хорошенько отпраздновать День студента.
- В Татьянин день на последней странице зачетки нужно нарисовать домик с трубой и дымом: чем длиннее будет дым, тем проще будет в учебе.