Татьянин день в 2024 году: история, традиции, как поздравить

Сегодня, 25 января, в России отмечают Татьянин день, или День российского студенчества. Этот праздник официально был учрежден в 2005 году, но на самом деле его история насчитывает более трех веков. «Лента.ру» рассказывает, почему Татьянин день отмечают именно 25 января и как эта дата связана с учащимися вузов.

История святой Татианы

Татьянин день называется так в честь святой раннехристианской мученицы Татианы. Она жила в Риме в III веке. Решив посвятить себя распространению веры, девушка приняла сан диакониссы — это позволяло ей проповедовать и готовить женщин к крещению. Кроме того, Татиана помогала больным и нуждающимся.

Рим в то время был языческим, и на христиан начались гонения. В один день поймали и Татиану. Ее пытались заставить поклониться римским богам, но девушка отказалась. За это ее долго мучили: резали бритвами, били жезлами, спускали на нее льва (который, по преданию, не стал есть Татиану, а начал к ней ласкаться), пытались ее сжечь.

Согласно житию, на Татиану ничего не подействовало: из каждой пытки она выходила невредимой. В итоге мученицу обезглавили

Сегодня католики отмечают день памяти Татианы 12 января, а православные — 25-го (то есть 12-го по старому стилю).

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Как Татьяна связана со студентами

Именно 12 января (по старому стилю) 1755 года императрица Елизавета Петровна подписала указ об открытии Московского университета (сегодня — МГУ имени Ломоносова).

Татьяной звали мать Ивана Шувалова, первого куратора университета — по одной из версий, он намеренно предоставил документ на подпись именно 12 января, в день именин матери. Сохранилась легенда, что тогда Шувалов сказал ей: «Дарю тебе университет!»

В 1791 году при МГУ открыли храм Мученицы Татианы. В нем отпевали известных деятелей науки и культуры, а ежегодно 25 января там проходила служба в память о Татиане.

Изначально 12 января (то есть 25-го по новому стилю) праздновали только годовщину основания МГУ. Однако в 1850 году император Николай I приказал отмечать в эту дату День студента — праздник всех вузов России

Сегодня студенты считают Татиану своей покровительницей и просят ее помочь в учебе. Это особенно актуально в период зимней сессии, конец которой как раз приходится на 25 января.

Традиции

Изначально праздник 25 января отмечали только студенты МГУ: в столовой проходил торжественный обед, затем в церкви при МГУ служили молебен, потом с речью выступал ректор.

После официальной наступала неофициальная часть: студенты устраивали гулянья и пели песни. К торжеству присоединялась вся столица — считается даже, что у полиции были негласные указания не задерживать в Татьянин день пьяных студентов.

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Сегодня День студента широко празднуют по всей России, но МГУ остается центром торжеств. Так, в университете в этот день принято угощать учащихся медовухой, сваренной по особому рецепту. В стаканы и кружки напиток разливает сам ректор Виктор Садовничий.

Варим ее [медовуху] по своему методу. Я много сравнивал вкус нашей медовухи с другими, и могу заявить, что наш напиток может сравниться только с суздальским. Значит, с рецептом мы угадали Виктор Садовничий ректор МГУ

Приметы

Связано с Татьяниным днем и множество примет. Часть из них, конечно же, относится к студенческой жизни.

Погодные

Если в Татьянин день морозно — значит, летом будет богатый урожай.

Если 25 января солнечно, то весна придет рано, а рыба будет хорошо клевать.

Если на Татьянин день идет снегопад, то февраля стоит ждать очень холодного, а лета — дождливого.

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