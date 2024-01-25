Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:40, 25 января 2024Россия

В СПЧ усомнились в необходимости ареста начальника котельной в Подольске

Член СПЧ Мельников: состояние начальника котельной в Подольске вызывает опасения

Фото: Алексей Белкин / Business Online Kazan / Globallookpress.com

Состояние находящего под арестом начальника котельной в Подольске Александра Чикова вызывает опасения. Об этом заявил член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Алексей Мельников, его слова приводятся в официальном Telegram-канале СПЧ.

По словам Мельникова, проходящий по делу о массовом отключении тепла в домах Подольска Чиков находится в крайне подавленном морально-психологическом состоянии, а его здоровье вызывает опасения.

«Я не могу говорить о его виновности или невиновности, так как о деле знаю только из интернета, но у меня большие сомнения в том, что он должен и может содержаться в СИЗО», — заявил Мельников. Он отметил, что за границу Чиков бежать не может, так как у него нет загранпаспорта, также скрыться от правосудия ему помешают проблемы со здоровьем, из-за которых на свободе он ежемесячно получал от государства лекарства.

Чем руководствовались суд и обвинение, когда решили поместить его в СИЗО?

Алексей Мельников

При этом, по словам Мельникова, у него есть информация, что именно благодаря усилиям Чикова котельная в Подольске смогла проработать без поломок 12 лет. «Складывается впечатление, что он в данной ситуации оказался самым слабым звеном, на которое вышестоящее начальство предпочло переложить ответственность», — подытожил общественник.

Авария на территории завода произошла 4 января. Из-за продолжительного отсутствия отопления в Климовске был введен режим ЧС локального характера. Глава Подольска Григорий Артамонов объяснил, что из-за морозов отопительная система замерзла, в результате чего при запусках аварийными бригадами стали появляться новые прорывы на магистральной линии и в домах.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Зеленский потребовал международного расследования крушения Ил-76. Кремль согласился, но при одном условии

      Пользователь за год отправил 5 миллионов подарков в «Одноклассниках»

      В Китае НАТО назвали «ходячей военной машиной»

      Лукашенко анонсировал кадровые перестановки в преддверии выборов

      Оценена стоимость домов в конфискованном поселке Ходорковского

      Регина Тодоренко показала обгоревшее на солнце лицо без макияжа

      Три человека пострадали при взрыве газа в российском регионе

      Еще одна крупная компания перенаправит поставки из-за атак хуситов

      ФСБ предостерегла россиянина от госизмены

      Российский спецназ усилят высокоточными ракетами и мобильными ЗРК

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше