В СПЧ усомнились в необходимости ареста начальника котельной в Подольске

Член СПЧ Мельников: состояние начальника котельной в Подольске вызывает опасения

Состояние находящего под арестом начальника котельной в Подольске Александра Чикова вызывает опасения. Об этом заявил член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Алексей Мельников, его слова приводятся в официальном Telegram-канале СПЧ.

По словам Мельникова, проходящий по делу о массовом отключении тепла в домах Подольска Чиков находится в крайне подавленном морально-психологическом состоянии, а его здоровье вызывает опасения.

«Я не могу говорить о его виновности или невиновности, так как о деле знаю только из интернета, но у меня большие сомнения в том, что он должен и может содержаться в СИЗО», — заявил Мельников. Он отметил, что за границу Чиков бежать не может, так как у него нет загранпаспорта, также скрыться от правосудия ему помешают проблемы со здоровьем, из-за которых на свободе он ежемесячно получал от государства лекарства.

Чем руководствовались суд и обвинение, когда решили поместить его в СИЗО? Алексей Мельников

При этом, по словам Мельникова, у него есть информация, что именно благодаря усилиям Чикова котельная в Подольске смогла проработать без поломок 12 лет. «Складывается впечатление, что он в данной ситуации оказался самым слабым звеном, на которое вышестоящее начальство предпочло переложить ответственность», — подытожил общественник.

Авария на территории завода произошла 4 января. Из-за продолжительного отсутствия отопления в Климовске был введен режим ЧС локального характера. Глава Подольска Григорий Артамонов объяснил, что из-за морозов отопительная система замерзла, в результате чего при запусках аварийными бригадами стали появляться новые прорывы на магистральной линии и в домах.