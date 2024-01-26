68-летняя Ирина Хакамада снялась в бикини

Бизнес-тренер, публицистка и политический деятель Ирина Хакамада показала фигуру в купальнике. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), который насчитывает 2,9 миллиона подписчиков.

68-летняя знаменитость снялась на пляже, сидя на бревне на фоне моря. Она позировала на черно-белом снимке, округлив спину и согнув ноги в коленях.

При этом Хакамада надела бикини темного оттенка и дополнила образ кепкой-козырьком и солнцезащитными очками. «Слиться с ландшафтом, стать чуть-чуть волной», — подписала кадр автор поста.

В августе 2023 года Ирина Хакамада показала внешность без косметики. Знаменитость сфотографировала себя во время отдыха на Бали в голубой футболке на фоне пляжа.