Байден согласился ужесточить миграционную политику

Байден обещал закрыть границу для мигрантов, если Конгресс одобрит законопроект

Президент США Джо Байден пообещал закрыть границу для мигрантов, если Конгресс одобрит соответствующий законопроект. Заявление главы государства опубликовано на сайте Белого дома.

В тексте указывается, что граница уже давно сломана и пора ее починить.

По словам Байдена, два месяца назад он предложил Конгресс об изменении миграционной политики, работа над ним шла постоянно, в том числе по ночам и праздникам. «Если бы то, что согласовали, было принято в виде закона, то это стало бы самым жестким и справедливым набором реформ для защиты границы, который когда-либо имелся в нашей стране», — говорится в публикации.