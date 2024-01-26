Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:26, 27 января 2024Мир

Байден согласился ужесточить миграционную политику

Байден обещал закрыть границу для мигрантов, если Конгресс одобрит законопроект
Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден. Фото: Bonnie Cash - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Джо Байден пообещал закрыть границу для мигрантов, если Конгресс одобрит соответствующий законопроект. Заявление главы государства опубликовано на сайте Белого дома.

В тексте указывается, что граница уже давно сломана и пора ее починить.

По словам Байдена, два месяца назад он предложил Конгресс об изменении миграционной политики, работа над ним шла постоянно, в том числе по ночам и праздникам. «Если бы то, что согласовали, было принято в виде закона, то это стало бы самым жестким и справедливым набором реформ для защиты границы, который когда-либо имелся в нашей стране», — говорится в публикации.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Задыхался в судорогах 19 минут. В США впервые казнили заключенного при помощи чистого азота

      На Украине пожаловались на неспособность запретить российский контент

      Байден согласился ужесточить миграционную политику

      На «Мосфильме» вручили премии «Золотой орел»

      Генеральный прокурор Техаса отказался выполнять указания Белого дома

      Названо возможное назначение десятков миллиардов евро от ЕС для Украины

      На Украине уличили Германию в притворстве

      Госдеп одобрил возможную продажу Турции истребителей F-16

      Американские пограничники отказались от борьбы с Нацгвардией Техаса

      На Украине потребовали от Цукерберга разрешить призывать убивать русских

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше