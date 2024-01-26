Известная американская порноактриса умерла в 43 года

Американская порноактриса Джесси Джейн умерла в возрасте 43 лет

Известная американская порноактриса Джесси Джейн умерла в возрасте 43 лет. Об этом сообщает PEOPLE.

Полиция обнаружила тела Джейн и ее бойфренда в среду, 24 января, в их доме в штате Оклахома. Отмечается, что правоохранителей вызвали к порноактрисе, поскольку она и ее партнер длительное время не выходили на связь.

Предварительная причина смерти Джейн — передозировка наркотиков. Точную причину установит патологоанатом. Полиция расследует обстоятельства произошедшего.

Джесси Джейн родилась в 1980 году в Техасе. Она начала сниматься в порно в 2003 году и спустя четыре года покинула индустрию контента для взрослых. В интервью порнозвезда жаловалась на то, что интернет разрушил эту сферу. «Сутью порно стало скорее вызвать шок, вместо того чтобы показать нечто сексуальное», — говорила она. Помимо съемок в видео для взрослых, Джейн появилась в нескольких художественных фильмах, а также выпустила свою линию секс-игрушек.