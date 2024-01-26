На Западе готовили встречу Зеленского и Путина для окончания СВО. Почему она не состоялась?

Биограф Шустер: Запад требовал от Киева уступок на переговорах с РФ в начале СВО

Запад оказывал давление на Украину, требуя от властей республики принять условия России на мирных переговорах в самом начале специальной военной операции (СВО) в 2022 году. Детали переговорного процесса по урегулированию конфликта раскрыл Саймон Шустер, автор книги о президенте Украины Владимире Зеленском.

Весной 2022 года российские и украинские переговорщики сошлись во мнении, что единственным способом «выйти из тупика» остается организация встречи президента России Владимира Путина с Зеленским. Украинская делегация даже готовила повестку для их переговоров в апреле-мае. Шустер пишет, что западные союзники Киева в свою очередь потребовали дополнительных уступок от президента Украины.

Шустер раскрыл детали мирных переговоров России и Украины

По словам собеседников, опрошенных Шустером, Украина испытывала на себе давление Запада. Его лидеры настаивали, чтобы Киев принял условия Москвы. При этом, как отмечается в книге, после первого раунда переговоров в конце февраля 2022 года Украина готова была пойти на принятие статуса «постоянного нейтралитета», то есть отказаться от планов вступления в НАТО.

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Шаг, на который были готовы пойти киевские власти и которого от них ждала Москва, прямо противоречит Конституции Украины. 19 февраля 2019 года пятый президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который вносит изменения в конституцию и закрепляет в ней курс на вступление в ЕС и НАТО. «Президент Украины является гарантом реализации стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и в Организации Североатлантического договора», — говорится в главном законе Украины.

Однако Киев готов был пойти на отказ от планов по вступлению в военные альянсы в обмен на гарантии безопасности со стороны не только США и Евросоюза, но и таких стран, как Китай, Израиль и, соответственно, Россия.

На переговорах обсуждали статус Крыма и Донбасса

Украинская сторона на переговорах 29 марта 2022 года в Стамбуле представила также свою версию урегулирования ситуации в Крыму и Донбассе. Киев предлагал взять паузу на 15 лет в решении недопонимания по Крымскому полуострову, обязавшись не применять силу. Вопрос о статусе ДНР и ЛНР оставался «на усмотрение лидеров враждующих сторон». При этом Москва утверждала, что решить территориальные споры может только Путин.

Российские переговорщики, похоже, согласились, что единственный способ выйти из тупика — собрать двух лидеров в одной комнате. Указывая на небо, они часто говорили, что только «босс» имеет право принимать решение по Крыму, Донбассу и другим территориальным спорам

Саймон Шустер журналист

В этой обстановке западные лидеры продолжали давить на Зеленского, чтобы тот продолжал переговорный процесс и принял условия российской стороны. «Все они понимали необходимость продолжать мирные переговоры и держать Зеленского в настроении вести переговоры», — пишет Шустер.

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Решимость Украины пойти на компромисс исчезла после ситуации, произошедшей в городе Буча. Украинская и российская стороны совершенно по-разному интерпретируют произошедшие там события.

После того, что произошло в Буче, когда об этом стало известно миру, нашим естественным желанием было покинуть стол переговоров Давид Арахамия глава украинской делегации

После этого на украинского президента стали давить уже представители его команды. Они требовали отказаться от личной встречи с Путиным и приостановить мирный процесс. Зеленский не стал полностью закрывать переговоры делегаций и пошел на компромисс: он свернул переговоры по военным каналам и лишь приостановил переговоры по правовым и дипломатическим связям. Однако к сентябрю 2022 года у Украины и России остался только один канал для переговоров — канал по обсуждению вопросов обмена военнопленными.