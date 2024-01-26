На Западе готовили встречу Зеленского и Путина для окончания СВО. Почему она не состоялась?
Запад оказывал давление на Украину, требуя от властей республики принять условия России на мирных переговорах в самом начале специальной военной операции (СВО) в 2022 году. Детали переговорного процесса по урегулированию конфликта раскрыл Саймон Шустер, автор книги о президенте Украины Владимире Зеленском.
Весной 2022 года российские и украинские переговорщики сошлись во мнении, что единственным способом «выйти из тупика» остается организация встречи президента России Владимира Путина с Зеленским. Украинская делегация даже готовила повестку для их переговоров в апреле-мае. Шустер пишет, что западные союзники Киева в свою очередь потребовали дополнительных уступок от президента Украины.
Шустер раскрыл детали мирных переговоров России и Украины
По словам собеседников, опрошенных Шустером, Украина испытывала на себе давление Запада. Его лидеры настаивали, чтобы Киев принял условия Москвы. При этом, как отмечается в книге, после первого раунда переговоров в конце февраля 2022 года Украина готова была пойти на принятие статуса «постоянного нейтралитета», то есть отказаться от планов вступления в НАТО.
Шаг, на который были готовы пойти киевские власти и которого от них ждала Москва, прямо противоречит Конституции Украины. 19 февраля 2019 года пятый президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который вносит изменения в конституцию и закрепляет в ней курс на вступление в ЕС и НАТО. «Президент Украины является гарантом реализации стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и в Организации Североатлантического договора», — говорится в главном законе Украины.
Однако Киев готов был пойти на отказ от планов по вступлению в военные альянсы в обмен на гарантии безопасности со стороны не только США и Евросоюза, но и таких стран, как Китай, Израиль и, соответственно, Россия.
На переговорах обсуждали статус Крыма и Донбасса
Украинская сторона на переговорах 29 марта 2022 года в Стамбуле представила также свою версию урегулирования ситуации в Крыму и Донбассе. Киев предлагал взять паузу на 15 лет в решении недопонимания по Крымскому полуострову, обязавшись не применять силу. Вопрос о статусе ДНР и ЛНР оставался «на усмотрение лидеров враждующих сторон». При этом Москва утверждала, что решить территориальные споры может только Путин.
Российские переговорщики, похоже, согласились, что единственный способ выйти из тупика — собрать двух лидеров в одной комнате. Указывая на небо, они часто говорили, что только «босс» имеет право принимать решение по Крыму, Донбассу и другим территориальным спорам
В этой обстановке западные лидеры продолжали давить на Зеленского, чтобы тот продолжал переговорный процесс и принял условия российской стороны. «Все они понимали необходимость продолжать мирные переговоры и держать Зеленского в настроении вести переговоры», — пишет Шустер.
Решимость Украины пойти на компромисс исчезла после ситуации, произошедшей в городе Буча. Украинская и российская стороны совершенно по-разному интерпретируют произошедшие там события.
После того, что произошло в Буче, когда об этом стало известно миру, нашим естественным желанием было покинуть стол переговоров
После этого на украинского президента стали давить уже представители его команды. Они требовали отказаться от личной встречи с Путиным и приостановить мирный процесс. Зеленский не стал полностью закрывать переговоры делегаций и пошел на компромисс: он свернул переговоры по военным каналам и лишь приостановил переговоры по правовым и дипломатическим связям. Однако к сентябрю 2022 года у Украины и России остался только один канал для переговоров — канал по обсуждению вопросов обмена военнопленными.