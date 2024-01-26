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10:33, 26 января 2024Экономика

Производитель кормов для кошек и собак в России предупредил о росте цен

РБК: корм для кошек и собак от Nestle подорожает в России в пределах 12 %

Фото: Abeer Zaki / Unsplash

Российское подразделение швейцарской компании Nestle собирается поднять отпускные цены на корма для кошек и собак в пределах 12 процентов с 5 февраля. Об этом со ссылкой на копии писем «Нестле Пурина ПетКер» своим партнерам сообщает РБК.

Речь идет о продуктах, выпускаемых под брендами «Гурмэ», «Дарлинг», Felix, Purina One и Pro Plan, в том числе диетических ветеринарных кормах, показанных в период лечения, и сухой добавке Purina Pro Plan Veterinary Diet Fortiflora.

Влажные корма Purina One, «Гурмэ» и «Дарлинг» вырастут в цене на 4 процента, сухой корм для кошек Felix — 6,4-8 процентов, сухие корма Purina One — на 1-10 процентов. Бренд Pro Plan станет дороже на 1-12 процентов для сухих кормов и на 1,5 процента для влажных. Ветеринарная линейка Pro Plan для кошек подорожает на 4-12 процентов для сухих кормов и на 9,7 процента для влажных. Для собак изменения в цене составят 10 процентов и 7 процентов соответственно.

В письмах от Nestle такое решение объясняется ростом закупочных цен на сырье на 11-25 процентов (куриные, мясные, рыбные ингредиенты) и ослаблением курса рубля. Также дорожают логистические услуги (плюс 30 процентов) и упаковка.

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Производитель объяснил, что уровень повышения цен минимален и не покрывает роста стоимости производства, однако компания пытается минимизировать негативное влияние на потребителей. В пресс-службе Nestle не стали комментировать информацию.

Опрошенные изданием эксперты назвали повышение цен оправданным и некритическим для потребителя. К тому же в последние время производители кормов сталкиваются с ростом расходов по многим направлениями и повышают отпускные цены.

В сентябре прошлого года стало известно, что Nestle окончательно отказалась от проекта фабрики по изготовлению кормов для кошек и собак в Новосибирской области. Планируемый объем инвестиций оценивался в 10 миллиардов рублей, запустить завод хотели в 2024 году.

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      Платон Щукин
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