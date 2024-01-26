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12:03, 26 января 2024Путешествия

Пользователи сети рассказали о «красных флагах» при выборе отеля

Фото: Unsplash

Часто путешествующие пользователи сети рассказывали о «красных флагах» при выборе отеля в поездке. Своим мнением они поделились под соответствующей публикацией на форуме Reddit.

Так, в первую очередь юзеры рекомендовали обратить внимание на темно-коричневые пятна на поверхности матраса и в его швах. Их наличие будет свидетельствовать о заражении постельными клопами. Кроме того, следует оценить запах в номере гостиницы: если в помещении многократно распылили освежитель воздуха, то, вероятно, администрация пытается замаскировать неприятный аромат.

Один из пользователей посоветовал обращать внимание на возраст сотрудников. «Бывает, что нет ни одного работника старше 20-23 лет. По моему опыту, управляющие отелем намеренно нанимают дешевых сотрудников, которые еще не знают свои обязанности и права. В подобных случаях обслуживание полностью отсутствует», — предупредил путешественник.

При выборе гостиницы тревожным знаком может стать отсутствие фотографий интерьера на сайте или в навигаторе. «А иногда у них есть девять нормальных фотографий, а затем ты видишь десятую из комнаты, где, похоже, тебя будут держать, пока не продадут», — пошутил юзер с ником @ValBravora048.

Ранее директор по работе с клиентами платформы отзывов Feefo Ким Берджесс назвала способ отличить фейковые отзывы об отелях в интернете от подлинных. 

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      Зарина Дзагоева
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