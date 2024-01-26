Путин дал старт строительству нового атомного ледокола

Путин в Петербурге дал старт строительству атомного ледокола «Ленинград»

Президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге дал старт строительству нового атомного ледокола, который получил имя «Ленинград». Об этом сообщает ТАСС.

Пятый универсальный ледокол серии 22220 будет строиться на верфи «Балтийского завода». Известно, что ледокол назван в честь города-героя и его защитников. Длина «Ленинграда» составит 173,3 метра, а водоизмещение — 33,5 тысячи тонн. Эксплуатироваться ледокол будет в течение 40 лет.

«После завершения строительства ему [ледоколу "Ленинград"] предстоит работать на трассах Северного морского пути, участвовать в важнейших программах освоения и изучения Арктики, обеспечивать доставку грузов, строительных материалов, топлива», — подчеркнул Путин.

По проекту, который реализуется с 2012 года, уже построены три атомохода — «Арктика» (головной), а также «Сибирь» и «Урал», которые уже вошли в состав атомного ледокольного флота России. Третий и четвертый серийные универсальные атомные ледоколы проекта 22220 «Якутия» и «Чукотка» строятся, их планируется сдать в 2024 и 2026 годах соответственно.