Путин объявил название готовящегося к закладке нового атомного ледокола

Президент Путин: готовящийся к закладке в 2025 году ледокол назовут «Сталинград»

Готовящийся к закладке новый атомный ледокол серии 22220 назовут «Сталинград». Об этом объявил президент России Владимир Путин во время церемонии старта строительства ледокола «Ленинград», его слова приводит ТАСС.

По словам главы российского государства, ледокол будет заложен в 2025 году. Также Путин отметил, что российский ледокольный флот является самым большим в мире и в целом уникальным.

«Это наше огромное конкурентное преимущество, колоссальные возможности для развития логистики, промышленности, создания новых рабочих мест, для комплексного обустройства арктических городов и поселков», — заявил Путин на верфи «Балтийского завода».

По проекту, который реализуется с 2012 года, уже построены три атомохода — «Арктика» (головной), а также «Сибирь» и «Урал», которые уже вошли в состав атомного ледокольного флота России. Третий и четвертый серийные универсальные атомные ледоколы проекта 22220 «Якутия» и «Чукотка» строятся, их планируется сдать в 2024 и 2026 годах соответственно.