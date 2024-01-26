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14:11, 26 января 2024Силовые структуры

Россиянин решил вступить в ряды ВСУ и попытался переплыть границу с Литвой

Shot: под Калининградом задержали юношу, пытавшегося переплыть границу с Литвой

Фото: Janis Laizans / Reuters

В Калининградской области задержали 20-летнего юношу, пытавшегося переплыть границу с Литвой. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, молодой человек прилетел в Калининградскую область из Пензенской. Он был завербован легионом «Свобода России» (запрещенная в России террористическая организация) и хотел вступить в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Юноша решил переплыть реку Неман в Советске, чтобы попасть на территорию Литвы и потом уехать на Украину. Однако его задержали пограничники.

В отношении россиянина возбуждено дело по статье 205.5 («Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации») УК РФ. Ему грозит до 20 лет колонии.

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      Екатерина Кашурникова
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