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17:54, 26 января 2024Путешествия

Российскую авиакомпанию обязали изменить правила перевозки инвалидов

Суд обязал авиакомпанию «Сибирь» изменить правила перевозки незрячих пассажиров

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Обской городской суд Новосибирской области обязал авиакомпанию «Сибирь» (S7 Airlines) изменить правила перевозки незрячих пассажиров, разрешив им самостоятельно выбирать места. Об этом сообщает «Интерфакс».

Уточняется, что прежде, согласно правилам российского перевозчика, незрячие путешественники могли получить место лишь в хвосте самолета. Тем самым компания лишала инвалидов возможности воспользоваться услугой в виде выбора места по их желанию.

Ранее пилот канадской авиакомпании Porter Airlines отказал инвалиду в посадке на рейс из-за аккумуляторов в его инвалидной коляске. Мужчина рассказал журналистам, что отключить их без обученного специалиста было невозможно.

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      Зарина Дзагоева
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