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22:58, 26 января 2024Среда обитания

Строительство жилья в России за год выросло до рекордного значения

Росстат: строительство жилья за год выросло до рекордных 110,44 млн кв. м

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Строительство жилья в России за год выросло на 7,5 процента до рекордных 110,44 миллиона квадратных метров. Такие данные привели в Росстате, передает «Российская газета».

За год было построено 51,76 миллиона квадратных метров жилья в многоквартирных домах и 58,68 миллиона квадратных метров индивидуальных жилых домов.

Как рассказал замглавы Минстроя Никита Стасишин, добиться таких результатов удалось за счет государственной поддержки отрасли.

В 2022 году всего было введено 102,7 миллиона квадратных метров.

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      Марина Совина
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