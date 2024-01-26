Трихолог назвала россиянам тревожное число выпадающих волос

Трихолог Курская заявила, что ежедневно человек теряет до 100 волос, это норма

Ежедневно человек теряет до ста волос, и это нормально, так как на голове их около 140 тысяч. При этом если выпадение становится более активным и явно не укладывается в указанный числовой показатель, то стоит обратиться к специалисту. Об этом рассказала косметолог-трихолог Анастасия Курская в беседе с Life.

По ее словам, андрогенная алопеция, сильный стресс, прием определенных лекарств, болезни щитовидной железы, грибковые заболевания — серьезные факторы, влияющие в том числе на скорость выпадения волос. При этом разбираться с проблемой должен непосредственно специалист.

Помимо этого, как отметила косметолог, люди обращаются к врачам с раздражением кожи головы. Тогда же речь может идти о грибковых заболеваниях, которые без своевременного лечения поражают все больше здоровых тканей, указала специалист. Причинами раздражения обычно становятся гормональный дисбаланс, аллергические реакции и инфекционные заболевания.

Кроме того, трихолог посоветовала россиянам отдельно следить, чтобы не было чрезмерной ломкости волос либо их повышенной жирности. По ее данным, причиной подобных явлений обычно становится проблема с выработкой кожного сала. Также на это влияет смена климата, питания и неправильно подобранная косметика.

В заключение специалист назвала еще одну проблему, с которой сталкиваются россияне, — перхоть. По ее словам, часто за сильной перхотью скрываются заболевания эндокринной системы, ЖКТ и психоэмоциональные расстройства, поэтому обычные очищающие средства будут здесь бесполезны. В связи с этим обязательно стоит обращаться к врачам.

Ранее инструктор по йоге Клаудия Мираллегро раскрыла действенный способ остановить выпадение волос. Блогерша посоветовала смешать четверть стакана кокосового масла, такое же количество касторового масла и две чайные ложки масла розмарина в одной емкости. Затем, по ее словам, полученную смесь необходимо оставить на ночь на коже головы, также стоит распределить ее по всей длине волос.