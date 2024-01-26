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11:18, 26 января 2024Россия

В России коллекторы принесли похоронные венки и дому пенсионерки и поплатились

В Омске коллекторы принесли похоронные венки в дому задолжавшей пенсионерки

Фото: shinobi / Shutterstock / Fotodom

В Омске коллекторы принесли похоронные венки к дому 68-летней горожанки. Таким образом они хотели добиться погашения долга, сообщает радиостанция «Говорит Москва» в Telegram.

Помимо этого, взыскатели исписали забор перед домой пенсионерки оскорбительными надписями, блокировали вход в дом и угрожали применить «иные методы» взыскания.

В итоге коллекторы сами поплатились за противоправные действия, их оштрафовали на 105 тысяч рублей за давление на должника. В службе судебных приставов сообщили о направлении материалов в полицию.

Ранее стало известно, что россияне начали активнее избавляться от имеющихся у них долгов. Опрошенные журналистами сотрудники коллекторских агентств подтвердили наметившуюся тенденцию и связали ее с ужесточением кредитной политики.

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      Алан Босиков
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