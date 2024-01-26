Мужчина попал под суд из-за нескрываемой эрекции перед оргией

Житель Австралии попал под суд после того, как ненамеренно продемонстрировал половой орган несовершеннолетней сотруднице фастфуда. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В сентябре 2023 года Дэвид Брюс Ричардсон из города Хампти-Ду в австралийской Северной территории собирался устроить оргию в отеле. Перед этим он решил принять мощное средство для улучшения потенции. Лекарство вызвало у него болезненную эрекцию, которая не исчезла даже на следующий день.

Мужчина утверждает, что мучился от боли и не мог притронуться к пенису. По его словам, ощущения были такие, будто половой орган скоро взорвется. В итоге он обмотал его полотенцем и, не надевая штанов, поехал в ресторан за едой.

Ричардсон не планировал выходить из автомобиля и думал, что прикрыт полотенцем. В действительности это было не так: его воспаленный пенис разглядела 16-летняя сотрудница фастфуда. Такое зрелище довело ее до слез и причинило ей психологическую травму.

В суде Ричардсон уверял, что это не входило в его планы, и он просто хотел перекусить. Судья согласилась, что в его действиях не прослеживались сексуальные мотивы, и ограничила наказание девятимесячным испытательным сроком.

Ранее сообщалось, что у 50-летнего туриста из Германии после наркотического секс-марафона длиной в сутки начался некроз пениса. В результате ему грозила ампутация полового органа.