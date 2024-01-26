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13:43, 26 января 2024Силовые структуры

Жителя Подмосковья осудили на 20 лет за поджог квартиры с тремя людьми

В Балашихе осудили на 20 лет мужчину за поджог квартиры и гибель трех человек

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Московский областной суд приговорил к 20 годам лишения свободы 27-летнего жителя Балашихи Алексея Худокормова, расправившегося с тремя людьми. Об этом «Ленте.ру» сообщили в подмосковной прокуратуре.

Россиянин признан виновным по части 2 статьи 105 и части 2 статьи 167 УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Также суд удовлетворил иск потерпевшей о компенсации морального вреда на три миллиона рублей.

По данным ведомства, 13 октября 2022 года пьяный мужчина пришел в квартиру к подруге. Он знал, что у нее в гостях находятся друзья — супружеская пара. Осужденный стал ссориться с женщиной, затем плеснул ей в лицо легковоспламеняющейся жидкостью, облил ею комнаты и коридор и поджег. Хозяйка квартиры и мужчина выпрыгнули с балкона, чтобы спастись, но супруга последнего не успела выбраться. Она отравилась угарным газом. Остальные потерпевшие также не выжили из-за ожогов.

Кроме того, осужденный с подельниками проникли в квартиру пенсионерки под предлогом проверки труб и украли у нее 50 тысяч рублей.

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      Екатерина Кашурникова
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