На «Мосфильме» вручили премии «Золотой орел»

На «Мосфильме» прошла церемония вручения премии «Золотой орел»

На «Мосфильме» прошла церемония вручения премии Национальной академии кинематографических искусств и наук России «Золотой орел». Об этом сообщает ТАСС.

Награду в номинации «Лучший игровой фильм» завоевала работа «Снегирь» Бориса Хлебникова, всего фильм получил четыре статуэтки. Сколько же наград у картины «Праведник» Сергея Урсуляка.

Лучшей актрисой признали Анну Михалкову за главную роль в фильме Анны Меликян «Чувства Анны». Лучшим актером в кино стал Александр Яценко, сыгравшего роль офицера Красной армии Николая Киселева в «Праведнике».