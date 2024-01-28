В США рассказали об отношении американцев к конфликту на Украине

AC: американцы поняли, что США уже проиграли в конфликте на Украине

Даже далекие от реальности американцы поняли, что Соединенные Штаты проиграли в конфликте на Украине. Об этом рассказал экс-советник госсекретаря, полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью изданию American Conservative (AC).

«Даже для самых малоинформированных граждан война (конфликт на Украине) не имеет особого смыла и затянулась на слишком долгий срок», — уточнил он.

По словам офицера, Москва уже одержала победу в противостоянии с Западом. Санкции США лишь сделали российскую экономику мощнее, при этом попытка сделать Россию изолированной страной потерпела неудачу.

Уилкерсон подчеркнул, что простые американцы все больше требуют прийти к финалу и выйти из борьбы с Россией.

Ранее член правящей партии Smer, глава комиссии по внешним отношениям парламента Словакии Мариан Кэри заявил, что в странах Евросоюза чувствуется усталость от украинского конфликта.

Как он отметил, на Западе растет заинтересованность в начале переговоров с Россией. По его словам, еще в самом начале конфликта премьер-министр Словакии Роберт Фицо говорил о необходимости мирных переговоров с Москвой.