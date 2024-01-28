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09:49, 28 января 2024Мир

Трамп заявил об угрозе терактов в США из-за нелегальных мигрантов

Трамп: есть 100%-ая вероятность терактов в США из-за ситуации на границе

Фото: Jose Luis Gonzalez / Reuters

Американский предприниматель и экс-президент Дональд Трамп заявил о стопроцентной вероятности терактов в США из-за наплыва нелегальных мигрантов. О такой угрозе он выказался в своей соцсети Truth Social.

По словам бизнесмена, никогда прежде ситуация на южной границе не была такой опасной. Причем еще три года назад, во время президентства Трампа, она была самой надежной за всю историю страны. Сейчас террористы со всего мира могут беспрепятственно пробраться на территорию Штатов, уверен бывший американский лидер.

На своей странице республиканец призвал закрыть границу и отметил, что плохая пограничная сделка хуже, чем полное ее отсутствие.

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Ранее Трамп назвал южную границу Соединенных Штатов «открытой раной», из-за которой «страна умирает». Экс-президент предположил, что сложившаяся ситуация может ухудшиться и в итоге обернуться катастрофой.

Уже несколько дней в Техасе продолжается противостояние Национальной гвардии штата и федеральной пограничной службы. Последние должны были демонтировать заграждения и колючую проволоку на границе с Мексикой, но местные нацгвардейцы им не дают этого сделать.

В Техасе считают, что федеральные власти никак не помогают справиться с наплывом нелегальных мигрантов, поэтому приходится брать инициативу в свои руки. В поддержку действия техасцев высказались 25 губернаторов-республиканцев, а также Дональд Трамп.

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      Виктория Клабукова
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