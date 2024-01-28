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07:30, 28 января 2024Экономика

В Польше осознали необходимость защититься от Украины

Министр сельского хозяйства Секерский призвал защитить фермеров Польши от Киева

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Выгода Киева, полученная благодаря отмене пошлин для украинских товаров, вредит при этом польским фермерам. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский и призвал осознать необходимость защититься от украинской продукции, передает wPolityce.

«Либерализация торговли, введенная в 2022 году, на основании которой Украине разрешено ввозить свои товары без таможенных пошлин, не может наносить удар по польским фермерам», — утверждает глава польского Минсельхоза.

По его словам, правительство Польши активно ведет переговоры с Украиной и Еврокомиссией (ЕК), чтобы добиться ограничения импорта товаров из Украины на рынок Европы. Секерский подчеркнул, что Польше уже разрешили выдавать лицензии на определенные объемы экспорта определенным получателям.

«Необходимо ввести защитные инструменты для того, чтобы обезопасить рынки европейских стран», — заключил министр.

Ранее в Польше посетовали на повышение преступности из-за наплыва украинцев в страну.

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      Александра Синицына
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