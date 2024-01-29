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07:13, 29 января 2024Мир

В Венгрии резко ответили на угрозы Евросоюза из-за Украины

Министр по делам ЕС Бока: Венгрия не поддастся на шантаж ЕС о помощи Украине

Фото: Johanna Geron / Reuters

Министр Венгрии по делам Евросоюза Янош Бока прокомментировал публикацию газеты Financial Times о планах организации оказать давление на Будапешт. Об этом он написал на своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Бока резко ответил на угрозы Евросоюза из-за выделения помощи Украине и подчеркнул, что Венгрия не поддастся на шантаж блока.

«Эта информация подтверждает то, о чем уже давно заявляет венгерское правительство: Брюссель использует доступ к фондам ЕС для оказания политического давления», — отметил он.

Министр добавил, что Венгрия «не увязывает поддержку Украины с доступом к фондам ЕС и не позволяет сделать это другим». По его словам, Будапешт сохранит статус участника переговоров, но на шантаж реагировать не будет.

Ранее сообщалось, что в ЕС задумали саботировать экономику Венгрии из-за помощи Украине. Если страна не снимет вето с выделения поддержки Киеву, то ЕС использует стратегию, направленную против «экономических слабостей» Будапешта.

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      Марина Совина
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